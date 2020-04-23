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Стартовал Всероссийский конкурс театральных рецензий

Стартовал Всероссийский конкурс театральных рецензий
Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности объявил среди молодых журналистов и критиков Всероссийский конкурс театральных рецензий в рамках общероссийской программы "Большие гастроли", сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Конкурс появился в период карантина не случайно. Когда из-за введения всеобщей самоизоляции залы театров закрылись, а гастроли отменили или перенесли, 26 марта был запущен проект "Большие гастроли-онлайн".

В формате потокового сетевого-вещания все желающие ежедневно и бесплатно могут смотреть видеозаписи или прямые трансляции спектаклей ведущих и региональных театров со всей страны.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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