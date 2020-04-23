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Студия Disney приступила к работе над сериалом по "Звездным войнам"

Студия Disney приступила к работе над сериалом по "Звездным войнам"
СМИ узнали, кинокомпания Walt Disney pictures начала разрабатывать сериал по "Звездным войнам". Проект должен выйти на платформе Disney Plus, сообщает Variety.

Как рассказал источник изданию, новое шоу снимет режиссер Лесли Хэдланд, которая продюсировала комедийно-драматический сериал от Netflix "Матрешка" (Russian doll).

Детали сюжета держатся в секрете, но, по информации инсайдера, в нем покажут преимущественно женских персонажей. Действие будет происходить во временном промежутке, не связанном с событиями известной франшизы.


Первый многосерийный проект, посвященный "Звездным войнам", "Мандалорец" вышел на стриминговом сервисе Disney+ в прошлом году. Премьера второго сезона запланирована на конец 2020 года. Но в скором времени выйдут и другие шоу.


Платформа уже работает над сериалами про Оби-Ван Кеноби с Юэном Макгрегором в главной роли и капитана Кассиана Андора с Диего Луной.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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