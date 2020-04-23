Студия Disney приступила к работе над сериалом по "Звездным войнам"
Как рассказал источник изданию, новое шоу снимет режиссер Лесли Хэдланд, которая продюсировала комедийно-драматический сериал от Netflix "Матрешка" (Russian doll).
Детали сюжета держатся в секрете, но, по информации инсайдера, в нем покажут преимущественно женских персонажей. Действие будет происходить во временном промежутке, не связанном с событиями известной франшизы.
Первый многосерийный проект, посвященный "Звездным войнам", "Мандалорец" вышел на стриминговом сервисе Disney+ в прошлом году. Премьера второго сезона запланирована на конец 2020 года. Но в скором времени выйдут и другие шоу.
Платформа уже работает над сериалами про Оби-Ван Кеноби с Юэном Макгрегором в главной роли и капитана Кассиана Андора с Диего Луной.