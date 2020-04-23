Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сын Яны Поплавской женился на бывшей супруге

Сын Яны Поплавской женился на бывшей супруге
Известная поговорка гласит, что в одну реку дважды не войдешь, но, как выяснилось, бывают исключения. Яркий пример тому — отношения старшего сына Яны Поплавской с бывшей женой Евгенией Остряковой, с которой он снова вступил в брак.

О столь важном событии в жизни наследника Поплавская сообщила в личном блоге, опубликовав кадры с мероприятия, на которых счастливые молодожены демонстрируют обручальные кольца. Из-за режима самоизоляции, вызванного вспышкой коронавируса, актриса к своему сожалению не смогла присутствовать на бракосочетании.

«Вот все переживают по поводу изоляции, а у нас все не как у людей! Старший сын, мой дорогой Клим, женился! Да, во второй раз! Да, на своей первой жене Жене! Вот такие превратности судьбы! Самое странное и поразительное, что я наблюдала за церемонией вот так же, как видите ее вы — виртуально! Это трудно осознать, проще просто принять! Все это подтверждает лишь одно — настоящая любовь не знает преград, никакой коронавирус ей не страшен. Любите друг друга и будьте счастливы!» — 52-летняя артистка не сдерживала радости.


Совсем скоро на месте Клима и Жени окажется и сама Поплавская со своим нынешним избранником и по совместительству личным помощником Евгением Яковлевым, с которым встречается около пяти лет. Актриса с большим нетерпением ждет этого момента.

«А я очень рада! Вот такая у нас насыщенная жизнь, несмотря на самоизоляцию. Скоро в нашей семье еще одно знаменательное событие, наш юбилей с моим дорогим и любимым Евгением. Одни Жени в нашей семье, никуда от них не деться», — пошутила она.

Предложение руки и сердца любимой Яковлев сделала примерно полгода назад. «Конечно, я встал на одно колено, преподнес кольцо. Яна говорила, что пока пять лет не стукнет, замуж не пойдет. Я, говорит, тебя сначала проверю», — делился мужчина.

Напомним, это вторые серьезные отношения в жизни Поплавской. До Евгения актриса жила в браке с режиссером Сергеем Гинзбургом. Пара развелась в 2011-ом после 25 лет брака.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

Правительство Ливии обвинило ЧВК Вагнера в применении химического оружия
Правительство Ливии обвинило ЧВК Вагнера в применении химического
«Экспекто патронум»: лучшие защитные заговоры от бед, врагов и страхов
«Экспекто патронум»: лучшие защитные заговоры от бед, врагов и страхов
Биолог посоветовала человечеству сменить стратегию выживания
Биолог посоветовала человечеству сменить стратегию выживания
Концерн "Укроборонпром" планируют ликвидировать
Концерн "Укроборонпром" планируют ликвидировать
Наоми Кэмпбелл раскрыла секрет идеальной фигуры: "Я ем один раз в день"
Наоми Кэмпбелл раскрыла секрет идеальной фигуры: "Я ем один раз в
В России задумали создать единый центр контроля за водителями
В России задумали создать единый центр контроля за водителями
Израиль ужесточит карантин на сутки перед возможным послаблением мер
Израиль ужесточит карантин на сутки перед возможным послаблением мер
Сын Яны Поплавской женился на бывшей супруге
Сын Яны Поплавской женился на бывшей супруге
Кириленко назвал матчи, которые стоит пересмотреть любителям баскетбола
Кириленко назвал матчи, которые стоит пересмотреть любителям
Okko раскроет россиянам тайные сокровища Эрмитажа и секреты успеха спортсменов
Okko раскроет россиянам тайные сокровища Эрмитажа и секреты успеха
Цены на нефть отыгрывают рекордный обвал
Цены на нефть отыгрывают рекордный обвал
В Кремле рассказали, когда может состояться саммит "пятерки" СБ ООН
В Кремле рассказали, когда может состояться саммит "пятерки" СБ ООН

Топ на сегодня

Минск отблагодарил приславшие гуманитарную помощь страны тракторами
Минск отблагодарил приславшие гуманитарную помощь страны тракторами
Ученый рассказал, как заниматься физкультурой в самоизоляции
Ученый рассказал, как заниматься физкультурой в самоизоляции
Спикер парламента Чечни объяснил появление военных плановыми учениями
Спикер парламента Чечни объяснил появление военных плановыми учениями
В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
Эксперт: Если «запылают субъекты», ситуация в России выйдет из-под контроля
Эксперт: Если «запылают субъекты», ситуация в России выйдет из-под

Еще по теме

Мужчина женился на бывшей в отместку жене, отказавшейся приезжать из-за карантина
Житель Кувейта женился на четырех девушках из-за мести бывшей жене
23-летний сын Яны Поплавской женился
Дети Яны Поплавской заставили ее сменить имидж