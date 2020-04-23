Сын Яны Поплавской женился на бывшей супруге

Анастасия Иванова

Известная поговорка гласит, что в одну реку дважды не войдешь, но, как выяснилось, бывают исключения. Яркий пример тому — отношения старшего сына Яны Поплавской с бывшей женой Евгенией Остряковой, с которой он снова вступил в брак.

О столь важном событии в жизни наследника Поплавская сообщила в личном блоге, опубликовав кадры с мероприятия, на которых счастливые молодожены демонстрируют обручальные кольца. Из-за режима самоизоляции, вызванного вспышкой коронавируса, актриса к своему сожалению не смогла присутствовать на бракосочетании.

«Вот все переживают по поводу изоляции, а у нас все не как у людей! Старший сын, мой дорогой Клим, женился! Да, во второй раз! Да, на своей первой жене Жене! Вот такие превратности судьбы! Самое странное и поразительное, что я наблюдала за церемонией вот так же, как видите ее вы — виртуально! Это трудно осознать, проще просто принять! Все это подтверждает лишь одно — настоящая любовь не знает преград, никакой коронавирус ей не страшен. Любите друг друга и будьте счастливы!» — 52-летняя артистка не сдерживала радости.





Совсем скоро на месте Клима и Жени окажется и сама Поплавская со своим нынешним избранником и по совместительству личным помощником Евгением Яковлевым, с которым встречается около пяти лет. Актриса с большим нетерпением ждет этого момента.

«А я очень рада! Вот такая у нас насыщенная жизнь, несмотря на самоизоляцию. Скоро в нашей семье еще одно знаменательное событие, наш юбилей с моим дорогим и любимым Евгением. Одни Жени в нашей семье, никуда от них не деться», — пошутила она.

Предложение руки и сердца любимой Яковлев сделала примерно полгода назад. «Конечно, я встал на одно колено, преподнес кольцо. Яна говорила, что пока пять лет не стукнет, замуж не пойдет. Я, говорит, тебя сначала проверю», — делился мужчина.

Напомним, это вторые серьезные отношения в жизни Поплавской. До Евгения актриса жила в браке с режиссером Сергеем Гинзбургом. Пара развелась в 2011-ом после 25 лет брака.

Фото: Instagram