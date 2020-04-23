Темнокожий актер Marvel совершил каминг-аут

Вадим Карасев

Джейме Аугуст РичардсФото: @jaugustrichards

Темнокожий актер студии Marvel Джейме Аугуст Ричардс совершил каминг-аут. Артист рассказал в Instagram, что он гей.

46-летний Ричардс совершил каминг-аут во время онлайн-беседы с актрисой Сарой Уэйн Кэллис, вместе с которой снимается в сериале «Совет отцов». Шоу рассказывает о том, как умирающий от онкологического заболевания отец пятерых детей перед смертью просит трех друзей стать отцовскими фигурами для его потомков. Ричардс играет одного из участников совета отцов, его персонаж — гей.

Артист подчеркнул, что рассказал о своей сексуальной ориентации съемочной группе, потому что знал, что не сможет иначе честно играть гомосексуального персонажа.

Ричардс наиболее известен по роли Майка Петерсона, супергероя Детлока в сериале Marvel «Агенты "Щ.И.Т."». Он также сыграл в таких телешоу, как «Менталист», «Анатомия страсти» и «Стрела».