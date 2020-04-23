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Топить, не глядя. Трамп приказал уничтожать военные корабли Ирана

Топить, не глядя. Трамп приказал уничтожать военные корабли Ирана
Президент США Дональд Трамп поручил американским военно-морским силам уничтожать иранские боевые корабли в случае преследования в море.

"Я поручил ВМС США сбивать и уничтожать любые иранские боевые корабли, если они будут преследовать наши корабли в море", – написал Трамп в Twitter.

Отношения Тегерана и Вашингтона в очередной раз обострились в начале года, когда американское посольство несколько раз подвергалось ракетным ударам.


Иран нанес ракетный удар по американской военной инфраструктуре в Ираке. При этом число жертв этой атаки не раскрывалось, но периодически увеличивалось, как сообщали американские СМИ.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Иран отказался от помощи США в борьбе с коронавирусом.

# Политика
По материалам: ria.ru

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