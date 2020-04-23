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Трамп частично запретил иммиграцию в США

Трамп частично запретил иммиграцию в СШАДональд ТрампФото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который частично запрещает иммиграцию в США вследствие влияния пандемии коронавируса на экономику страны. Его слова передает ТАСС.

Как объяснил американский лидер, на такой шаг он пошел для защиты американских рабочих. «Это гарантирует, что наши безработные граждане в первую очередь получат работу после открытия экономики», — заявил он.

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По материалам: lenta.ru

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