Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Трамп подписал указ о запрете иммиграции в США

Трамп подписал указ о запрете иммиграции в США

Президент США Дональд Трамп, как и обещал накануне, сегодня подписал указ с запретом на иммиграцию в страну на 60 дней из-за влияния пандемии коронавируса на экономику, сообщает ТАСС.

По словам главы Белого дома, его главная цель — защитить американцев, которые потеряли работу, так как после начала восстановления экономики, они должны стать первыми, кто будет трудоустроен.

Также Трамп отметил, что снижение уровня иммиграции уменьшит нагрузку и на систему здравоохранения США.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, Трамп не исключал, что через 60 дней действие его указа может быть продлено.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Трамп разрешил американским кораблям открывать огонь по иранским судам
Трамп разрешил американским кораблям открывать огонь по иранским судам
КиноПоиск HD запустил веб-сериал «Беезумие» от автора «Слуги народа»
КиноПоиск HD запустил веб-сериал «Беезумие» от автора «Слуги народа»
Лифтостроение в России может потерять до 20% спроса из-за коронавируса
Лифтостроение в России может потерять до 20% спроса из-за коронавируса
Россияне принялись скупать средства от похмелья
Россияне принялись скупать средства от похмелья
Трамп подписал указ о запрете иммиграции в США
Трамп подписал указ о запрете иммиграции в США
В Южной Корее за сутки восемь человек заразились коронавирусом
В Южной Корее за сутки восемь человек заразились коронавирусом
Инсайдер о семейной жизни Кэмерон Диас и Бенджи Мэддена после рождения дочери: "Им нравится быть родителями"
Инсайдер о семейной жизни Кэмерон Диас и Бенджи Мэддена после
Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею
Члены КПРФ возложили цветы к Мавзолею
«Тут везде один Андрей»: Иван Ургант прошелся по книге Юлии Барановской
«Тут везде один Андрей»: Иван Ургант прошелся по книге Юлии
Фокусник Андрей Сафронов показал необычную оптическую иллюзию
Фокусник Андрей Сафронов показал необычную оптическую иллюзию
Минздрав объявил об окончании эпидемии гриппа в России
Минздрав объявил об окончании эпидемии гриппа в России
Российская социальная сеть запустила функцию трансляции видеозвонков
Российская социальная сеть запустила функцию трансляции видеозвонков

Топ на сегодня

Минск отблагодарил приславшие гуманитарную помощь страны тракторами
Минск отблагодарил приславшие гуманитарную помощь страны тракторами
В Северной Корее промолчали о здоровье Ким Чен Ына
В Северной Корее промолчали о здоровье Ким Чен Ына
Ученый рассказал, как заниматься физкультурой в самоизоляции
Ученый рассказал, как заниматься физкультурой в самоизоляции
В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия в Донбассе за сутки
Спикер парламента Чечни объяснил появление военных плановыми учениями
Спикер парламента Чечни объяснил появление военных плановыми учениями

Еще по теме

Трамп частично запретил иммиграцию в США
Трамп закрывает прием иммигрантов в США на 60 дней
США приостановят иммиграцию на два месяца
Трамп запретил нелегальным мигрантам просить убежище в США