Трамп подписал указ о запрете иммиграции в США

Алексей Вольцев

Президент США Дональд Трамп, как и обещал накануне, сегодня подписал указ с запретом на иммиграцию в страну на 60 дней из-за влияния пандемии коронавируса на экономику, сообщает ТАСС.

По словам главы Белого дома, его главная цель — защитить американцев, которые потеряли работу, так как после начала восстановления экономики, они должны стать первыми, кто будет трудоустроен.

Также Трамп отметил, что снижение уровня иммиграции уменьшит нагрузку и на систему здравоохранения США.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, Трамп не исключал, что через 60 дней действие его указа может быть продлено.