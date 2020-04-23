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Трамп разрешил американским кораблям открывать огонь по иранским судам

Трамп разрешил американским кораблям открывать огонь по иранским судам
Отныне американские военные корабли имеют право открывать огонь по любым военных судах Ірана, которые создают помехи. Соответствующее распоряжение дал президент Америки Дональд Трамп.

"Я дал указание ВМС США открывать огонь и уничтожать все иранские военные катера, которые создают препятствия на море для американских судов", - написал он в Twitter.
Неделю назад 11 военных кораблей Ирана приблизились к судам ВМС США в Персидском заливе, что американцы расценили как провокацию.

В свою очередь иранская сторона отметила, что любые незаконные действия в Персидском заливе вызовут ответ со стороны иранцев.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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