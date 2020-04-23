Трутнев предложил уволить неэффективных камчатских чиновников

Алексей Вольцев

Вице-премьер, полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предложил временно исполняющему обязанности губернатора Камчатского края Владимиру Солодову сократить чиновников в краевом правительстве, уволив неэффективных сотрудников.

Президент России Владимир Путин 3 апреля принял отставку по собственному желанию прежнего губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Солодова, который с 2018 года был председателем правительства Якутии.

"Простое первое предложение - посмотрите чиновников всех. Я понимаю, что все всегда к этому относятся, так скажем, с элементами недоверия, что надо управлять регионом, надо, чтобы люди везде были", - сказал Трутнев на онлайн-совещании с врио главы Камчатки.

Видео совещания разместили на официальной странице Минвостокразвития в Instagram.