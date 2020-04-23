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Трутнев предложил уволить неэффективных камчатских чиновников

Трутнев предложил уволить неэффективных камчатских чиновников
Вице-премьер, полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предложил временно исполняющему обязанности губернатора Камчатского края Владимиру Солодову сократить чиновников в краевом правительстве, уволив неэффективных сотрудников.

Президент России Владимир Путин 3 апреля принял отставку по собственному желанию прежнего губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Солодова, который с 2018 года был председателем правительства Якутии.

"Простое первое предложение - посмотрите чиновников всех. Я понимаю, что все всегда к этому относятся, так скажем, с элементами недоверия, что надо управлять регионом, надо, чтобы люди везде были", - сказал Трутнев на онлайн-совещании с врио главы Камчатки.


Видео совещания разместили на официальной странице Минвостокразвития в Instagram.

# Политика
По материалам: ria.ru

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