«Тут везде один Андрей»: Иван Ургант прошелся по книге Юлии Барановской

Лидия Мартынова

Юлия Барановская написала еще одну книгу о своем творческом пути. Разумеется, телеведущая затронула в издании и личные темы. Однако Иван Ургант не оценил старания коллеги, высмеяв произведение.

34-летняя Юлия Барановская гордится тем, что ей удалось пройти через сложные испытания и стать успешным человеком. После болезненного расставания с Андреем Аршавиным телеведущая сделала карьеру и научилась сама обеспечивать детей.

Вот только ее достижения по достоинству оценивают далеко не все. Так, в одном из старых эфиров шоу «Вечерний Ургант» ведущий сжег первую книгу Барановской. Оказавшись перед Иваном, Юлия решила вспомнить про данный инцидент. «Когда я увидела, как вы сожгли ту мою книгу, я решила написать еще одну. Тем более, первая так хорошо разошлась», — поделилась Барановская.

В подарок ведущему Юлия принесла свое новое издание. Разумеется, Ургант не мог упустить возможности и в этот раз посмеяться над литературными талантами коллеги.

«Да тут везде один Андрей. «Я прорыдала всю ночь»; «Матч прошел спокойно»; «Андрей как раз был в сборной». Я же говорю. Главное, что вы здесь пишите — то, что в итоге смогли заглянуть внутрь себя», — заявил Ургант.

Сама же Барановская со словами коллеги была категорически не согласна. По мнению ведущей, внимание в книге уделено не только непростым отношениям с Андреем Аршавиным, но и творчеству, воспитанию детей. Юлия очень гордится тем, что ее произведения пользуются большой популярностью у читателей, которые также сталкиваются с личными проблемами.





Напомним, что Барановская и Аршавин были вместе девять лет. Влюбленные воспитывали троих детей, но в 2013 году они неожиданно расстались. Тогда Андрей буквально выгнал Юлию из дома вместе с наследниками. Оставшись без средств к существованию, бывшая избранница футболиста начала работать на телевидении и довольно быстро стала финансово независима.

Сейчас Барановская благодарна судьбе за то испытание, ведь данная ситуация сделала ее только сильнее. После расставания с Аршавиным Юлия перестала афишировать личную жизнь, но поклонники уверены, что ее сердце давно занято.

Фото: Instagram