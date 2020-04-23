У борьбы с COVID есть наследие: новые больницы и медтехника могут и дальше помогать людям

Вадим Карасев

Ситуация с распространением коронавируса в мире сделала очевидным государственное значение отечественной медицины. Сейчас тысячи врачей спасают страну от этой инфекции, и каждому ясно: без качественных больниц, профессиональных медиков, фельдшеров и санитаров, без поликлиник и операторов "скорой помощи" государство существовать не может.

За последние месяцы отечественной медицине пришлось совершить большой рывок в развитии. В стране появились новые больницы и госпитали, врачи получили в свое пользование новейшее оборудование, в том числе множество аппаратов ИВЛ, существенно увеличился коечный фонд, открылись новые лаборатории.

Президент Владимир Путин уже поручил составить четкий план того, как после победы над коронавирусом будут использованы все эти накопленные мощности российского здравоохранения. "Все, что мы сейчас делаем, должно и в будущем служить охране здоровья людей", – подчеркнул он.

Казалось бы, трудно представить, что новые госпитали закроют, врачей распустят по домам, однако бывали времена, когда именно так и происходило: закрывались больницы, строительство поликлиник затягивалось на десятилетия, а докторам приходилось искать работу в другой области.

Распространение коронавируса по миру неожиданно ярко высветило необходимость предложенной в Конституцию поправки о здравоохранении. Согласно новой статье 72, власти всех уровней должны обеспечивать оказание гражданам доступной и качественной медицинской помощи, а также сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, помогать формированию культуры ответственного отношения людей к своему здоровью.

Построенные во время борьбы с COVID-19 медучреждения должны прослужить не одному поколению и отражать удары всевозможных патогенов. Гарантией этого и должна стать Конституция. Тогда слова президента о будущем здоровье нации будут верно истолкованы во всех без исключения регионах и муниципалитетах.

Если раньше статья о доступной медицинской помощи могла кому-то показаться самоочевидной, то теперь ясно: правило о доступной помощи необходимо сформулировать и закрепить на самом высоком уровне.

Голосование за Конституцию будет в том числе голосованием за то, чтобы нынешнее наследие здравоохранения осталось в строю и на протяжении многих лет принадлежало всем людям, было доступно каждому из нас. Это голосование за конкретные больницы и конкретных врачей, за конкретную обеспеченность медоборудованием. Вот на такой практический вопрос нам и придётся ответить на общероссийском голосовании: ты за то, чтобы здравоохранение принадлежало тебе?