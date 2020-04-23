Украина соблазняет Молдову отказаться от российского газа
Цена на газ на европейских биржах упала до $ 70 за тысячу кубометров и на Украине продолжают заявлять, что Молдове выгодно отказаться от российского газа.
«Цена на газ в Европе падает, и, соответственно, падает цена закупки газа „Оператором ГТС“. Цена закупки на вчера составила 2700 грн без НДС (чуть меньше 100 долларов). Приятная цифра», — написал в Facebook генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон. При этом он уверен, что при нынешних европейских ценах Молдова серьезно переплачивает за российский газ.
«Молдовагаз» покупает газ у «Газпрома» по долгосрочному контракту, в котором формула цены привязана к стоимости нефти с временным отставанием в 9 месяцев. И в краткосрочной перспективе Молдавии действительно было бы выгоднее покупать газ в Европе. «Мы в настоящее время ведем переговоры с „Газпромом“. С начала года газ импортировался по цене $ 176 за тысячу кубометров, а с 1 апреля цена стала меньше еще на $ 10−15», — заявил президент Молдавии Игорь Додон, передавало агентство «Инфотаг» со ссылкой на журнал «Банки & Финансы» — Profit. Однако в среднесрочной перспективе Молдавия выиграет от российского газа. По данным молдавского президента, с расчетами главы «Оператора ГТС Украины» топливо от «Газпрома» сравняется в цене в июле, когда по данным Игоря Додона, «газ будет поставляться уже по $ 135 за тысячу кубометров с учетом доставки и налогов. К четвертому кварталу этого года же российский газ подешевеет для Молдовы до $ 100.
И такой цена на топливо может быть достаточно долгое время — в зависимости от цен на нефть, которые уже несколько месяцев бьют рекорды падения. Стоимость газа же на европейских биржах не зависит от нефтяных котировок и может превысить цены «Газпрома» к осени. Так происходило в 2016—2017 годах.
Так, средние цены на спотовый газ на немецком хабе NCG в марте составляли $ 92 за тысячу кубометров. С учетом доставки до Украины и тарифов на точки входа украинского оператора — до $ 130. Однако в Минэкономразвития страны зафиксировали среднюю цену импортного газа в первый месяц весны в $ 153. Как сообщало ИА Newstes , Украина стала премиальным рынком для европейских трейдеров, которые перепродают ей в основном российский газ.
В апреле «Газпром экспорт» показывает, что средние цены на газ на его электронной бирже, в том числе с поставками в Словакию, составляют в среднем $ 92. В то же время на последних торгах 22 апреля на Украинской энергетической бирже голубое топливо продавали в среднем по $ 127.