Украина соблазняет Молдову отказаться от российского газа

Анастасия Иванова

Цена на газ на европейских биржах упала до $ 70 за тысячу кубометров и на Украине продолжают заявлять, что Молдове выгодно отказаться от российского газа.

«Цена на газ в Европе падает, и, соответственно, падает цена закупки газа „Оператором ГТС“. Цена закупки на вчера составила 2700 грн без НДС (чуть меньше 100 долларов). Приятная цифра», — написал в Facebook генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон. При этом он уверен, что при нынешних европейских ценах Молдова серьезно переплачивает за российский газ.

«Если бы сейчас Молдова самостоятельно импортировала газ из ЕС через Украину, то цена на входе в Молдову была бы 108.17 долларов без НДС (100 долларов за газ и 8.17 долларов за доставку до границы Украина-Молдова). Экономия могла бы составить 65 долларов (38%) на тысяче кубометров. За месяц — более 10 млн долларов США», — посчитал руководитель нового оператора украинской газотранспортной системы.

«Молдовагаз» покупает газ у «Газпрома» по долгосрочному контракту, в котором формула цены привязана к стоимости нефти с временным отставанием в 9 месяцев. И в краткосрочной перспективе Молдавии действительно было бы выгоднее покупать газ в Европе. «Мы в настоящее время ведем переговоры с „Газпромом“. С начала года газ импортировался по цене $ 176 за тысячу кубометров, а с 1 апреля цена стала меньше еще на $ 10−15», — заявил президент Молдавии Игорь Додон, передавало агентство «Инфотаг» со ссылкой на журнал «Банки & Финансы» — Profit. Однако в среднесрочной перспективе Молдавия выиграет от российского газа. По данным молдавского президента, с расчетами главы «Оператора ГТС Украины» топливо от «Газпрома» сравняется в цене в июле, когда по данным Игоря Додона, «газ будет поставляться уже по $ 135 за тысячу кубометров с учетом доставки и налогов. К четвертому кварталу этого года же российский газ подешевеет для Молдовы до $ 100.

И такой цена на топливо может быть достаточно долгое время — в зависимости от цен на нефть, которые уже несколько месяцев бьют рекорды падения. Стоимость газа же на европейских биржах не зависит от нефтяных котировок и может превысить цены «Газпрома» к осени. Так происходило в 2016—2017 годах.

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач считает, что украинскому оператору ГТС было бы недурно подумать о своих потребителях сначала. «При значительных запасах в ПХГ Украина продолжает закупать газ у европейских трейдеров в больших объемах, чем в прошлом году, и со значительной премией к цене на хабах», — отметил эксперт.

Так, средние цены на спотовый газ на немецком хабе NCG в марте составляли $ 92 за тысячу кубометров. С учетом доставки до Украины и тарифов на точки входа украинского оператора — до $ 130. Однако в Минэкономразвития страны зафиксировали среднюю цену импортного газа в первый месяц весны в $ 153. Как сообщало ИА Newstes , Украина стала премиальным рынком для европейских трейдеров, которые перепродают ей в основном российский газ.

В апреле «Газпром экспорт» показывает, что средние цены на газ на его электронной бирже, в том числе с поставками в Словакию, составляют в среднем $ 92. В то же время на последних торгах 22 апреля на Украинской энергетической бирже голубое топливо продавали в среднем по $ 127.