Украина заблокировала в ООН резолюцию России об ослаблении санкций

Анастасия Иванова

Киев заблокировал в ООН резолюцию России об ослаблении международных санкций на время пандемии коронавируса COVID-19.

Украинские представители обвинили Россию в попытке манипуляции борьбой с пандемией якобы для своих политических целей. Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, коварная Москва 22 апреля вынесла на голосование новый документ, суть которого совпадала с тем, что было написано в предыдущей российской резолюции, заблокированной 3 апреля США, Евросоюзом, Украиной и рядом других стран.

«Россия не оставляет попыток принять в Генассамблее ООН манипулятивные резолюции», — заявил Кулеба.

Он пояснил, что текст нового документа «подкорректировали», но суть его не изменилась. По его словам, российская сторона пытается ослабить санкции «под прикрытием борьбы с пандемией».

«Как я обещал еще в начале апреля, мы будем в дальнейшем блокировать попытки России разрушить санкционный режим. Для эффективной борьбы мира с пандемией нужны реальные решения, которые будут нести практическую пользу. И точно не нужны политизированные резолюции, преследуют цель ослабить санкции», — резюмировал украинский министр.

Напомним, что 27 марта Россия и еще 28 стран-членов ГА ООН (среди которых Китай и Иран) предложили принять «Декларацию о солидарности в борьбе с коронавирусом». Документ предполагал отказ от торговых войн и применения односторонних санкций, принятых в обход СБ ООН.

Принятие данной резолюции было сорвано, так как против выступили США, Евросоюз, Великобритания, Грузия и Украина.

Как сообщало ИА Newstes, в связи с этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не позволил Москве «разрушить режим санкций». Вместе с тем, постпред Украины в ООН Сергей Кислица признал, что добиваясь отмены санкций во время мировой пандемии, Москва наращивает свое международное влияние.