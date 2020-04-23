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"Укроборонпром" ликвидируют: что об этом известно

"Укроборонпром" ликвидируют: что об этом известно

Государственный концерн «Укроборонпром», подвергшийся недавно атаке коронавируса, планируют ликвидировать, создав на его месте шесть отраслевых корпораций.

Об этом заявил заместитель генерального директора ГК «Укроборонпром» и глава Офиса трансформации концерна Роман Бондарь, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Что касается самого Концерна, то в том виде и в той роли, как он создавался, он точно прекратит существование. Мы считаем, что „Укроборонпром“ должен быть ликвидирован в результате реформы», — заявил он.

Отмечается, что в концерне уже создали Офис трансформации и Стратегический Комитет. Обе команды, в тесном сотрудничестве с руководителями предприятий, уже разрабатывают отраслевые стратегии.

К примеру, в состав бронетанкового холдинга, под кодовым названием ZIMM вошли предприятия, которые осуществляют ремонт, изготавливают компоненты, проводят исследования и создают конечный продукт.

Подобным образом будут созданы и другие отраслевые холдинги, в основе которых будут наиболее прогрессивные и перспективные предприятия Концерна.

В то же время Роман Бондарь в своем заявлении отметил, что реформировать неэффективную систему корпоративного управления государственными оборонными предприятиями невозможно без изменения законодательной рамки: принятия изменений к Закону Украины «Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе» и принятия нового закона Украины «О корпоратизации предприятий ОПК».

По словам Бондаря, на сегодня проекты законов находятся на рассмотрении профильного комитета ВРУ, и реформа «Укроборонпрома» напрямую зависит от эффективности парламента.

«Без необходимых законов срок создания корпораций составит около 2,5 лет. С принятием законов — реально справиться за 6−9 месяцев», — сообщил он.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на прошлой неделе в «Укроборонпроме» провели подводный этап испытания модернизированного танка Т-72 — образец танка погрузили в водоем на глубину 5 метров, где он успешно преодолел 10-метровую дистанцию.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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