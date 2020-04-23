"Укртранснафта" разбила мечты "Нафтогаза" заработать на хранении нефти

Вадим Карасев

Топ-менеджмент "Нафтогаза Украины" захотел воспользоваться падением цен на нефть и дефицитом резервуаров для ее хранения и подзаработать на этом, но претворить в жизнь эти планы не суждено.

Как сообщает Telegram-канал "Дело-труба", исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко увидел шанс для Украины заработать на недостатке мощностей для хранения углеводородов.

"Похоже, бизнес по хранению нефти является наиболее прибыльным сейчас. Нужно не упустить возможности и максимально это монетизировать", — заявил он.

Однако в "Укртранснафте" объяснили Витренко, почему это невозможно.

"Существующие трубопроводы, резервуарные парки и нефтеперекачивающие станции были спроектированы, прежде всего, для выполнения своей основной задачи — обеспечивать бесперебойную транспортировку нефти. Кроме того, не урегулирован законодательством вопрос хранения нефти для иностранных компаний: нефть импортного происхождения на территории Украины может быть только в двух режимах — импорт и транзит", — указали в нефтяной компании.

Ранее "Нафтогаз" анонсировал новые иски против "Газпрома" на общую сумму $17 млрд.

