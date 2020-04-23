В атмосфере Венеры есть зона с повышенной концентрацией азота

Вадим Карасев

Хотя космический аппарат NASА MESSENGER предназначен для исследований Меркурия, по пути к своей цели он произвел наблюдения Венеры. Теперь его данные позволили ученым обнаружить внезапное повышение концентрации азота в атмосфере Венеры на высоте 60–100 километров от поверхности. Это первое свидетельство неравномерного распределения газов в венерианской атмосфере.

Плотная газовая оболочка Венеры на 96,5 % состоит из углекислого газа. Азот занимает второе место в ее составе, концентрация прочих веществ (диоксид серы, аргон, водяной пар, угарный газ, гелий, неон) измеряется уже в миллионных долях. Патрик Пепловски (Patrick Peplowski) из лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса и его коллеги использовали данные нейтронного спектрометра с аппарата MESSENGER для изучения состава атмосферы Венеры и, в частности, распределения в ней азота.

Как оказалось, наибольшее количество азота на Венере содержится в зоне атмосферы на высотах от 60 до 100 километров. По словам исследователей, для многих ученых оказался неожиданным не только этот факт, но и сама идея о том, что азот может быть распределен в атмосфере неравномерно. Полученный результат, по мнению авторов работы, показывает, насколько осторожными следует быть ученым при рассуждениях об атмосферах других планет, особенно теперь, когда люди начинают изучать атмосферы планеты в других звездных системах. «Мы всё еще изучаем фундаментальные вещи о Венере и ее атмосфере, и это наш ближайший сосед, — говорит Патрик Пепловски. — То, что ученые могут с уверенностью говорить об атмосферах экзопланет, которые находятся на расстоянии сотен или тысяч световых лет, стоит поставить под сомнение».

Результаты были опубликованы в журнале Nature Astronomy.