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В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка»

В Берлине отменили шествие «Бессмертного полка»Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Шествие «Бессмертного полка», которое должно было пройти 9 мая в Берлине, отменили в связи с пандемией коронавируса. ОБ этом сообщила координатор проекта Яна Заугарова, передает РИА Новости.

«Буквально сегодня мы разговаривали с полицией. К сожалению, ничего нельзя сделать — шествие отменено», — поделилась Заугарова. По ее словам, принять участие в мероприятии планировали около десяти тысяч человек. Некоторые из них были расстроены отменой марша, так как уже купили билеты и забронировали отели.

Заугарова добавила, что среди прочего обсуждался и перенос марша на другую дату. «Но мы не представляем себе шествия "Бессмертного полка" в другой день, кроме как в День Победы», — заключила она.

Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в России и других странах. Участники шествия несут в руках фотографии своих родственников — воинов и ветеранов Великой Отечественной войны, партизанов, узников концлагерей, тружеников тыла, блокадников и других.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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