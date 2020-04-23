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В больнице с десятками зараженных коронавирусом медиков обратились в ФСБ

В больнице с десятками зараженных коронавирусом медиков обратились в ФСБФото: Валерий Мельников / РИА Новости

Работники стационара № 3 Люберецкой областной больницы, где ранее десятки медиков заразились коронавирусом, обратились в ФСБ, МВД и Следственный комитет России с жалобами на администрацию медучреждения. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на соответствующие документы.

В обращении говорится, что медики заразились коронавирусом по вине руководства. В частности, администрация не подкрепляла письменно решение о переводе пациентов в непрофильное отделение и обязанность по их лечению. Утверждается, что пациентов с симптомами коронавируса не переводили на подготовленные койки до момента получения положительного теста. Отмечается, что из-за такого подхода могли заразиться не только работники, но и пациенты.

Кроме того, 17 апреля для работы с коронавирусными пациентами сотрудникам стационара выдали ограниченное количество масок, непригодные костюмы, а также очки. По словам одного из авторов обращения, медбрата Аркадия Хаславского, до этого медикам не выдавали никакой защиты, хотя больные коронавирусом уже были.

Согласно заявлению работников, коронавирус был выявлен у 52 медиков. При этом ранее ТАСС сообщал о 60 зараженных сотрудниках. О первых девяти заболевших работниках стало известно еще 14 апреля.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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