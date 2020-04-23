В Чехии власти напуганы: после сноса памятника маршалу Коневу их охраняют

Влада Некрасова

Староста «Праги-6» Ондржей Коларж, по инициативе которого в столице Чехии был демонтирован памятник советскому маршалу Ивану Коневу, находится в опасности, к нему приставили охрану. При этом он делает громкие заявления, что «вокруг Конева ведется гибридная война». Охраняют также и мэра Праги Зденека Гржиба. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщил чешский журнал Respekt.

Издание напоминает, что министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что настаивает на возбуждении уголовного дела против чешских политиков во главе с Коларжем за то, что он вместе с другими членами муниципалитета принял решение убрать памятник маршалу Коневу, тем самым, по мнению российского министра, нарушив новый российский закон о нанесении ущерба военным захоронениям и памятникам. После этого к старосте снова приставили охрану. Охраняют также и мэра Праги Зденека Гржиба.





«У меня краткосрочная полицейская охрана. Срок окончания не определен», — подтвердил эту информацию мэр.

Еще одним политиком, которого предупредили о риске для его безопасности, стал староста пражского района Ржепорые Павел Новотный. Respekt приводит конспирологическую версию со ссылкой на источники, согласно которой, в Прагу прибыл некий российский гражданин, который может представлять опасность для Коларжа.

«Кроме того, чуть ранее было зафиксировано передвижение группы офицеров-разведчиков из России в Европу», — утверждает издание.

«События вокруг меня я комментировать не хочу», — заявил Коларж, сообщивший, что из-за планов устранить памятник Коневу не так давно ему поступили несколько угроз физической расправой.

Ситуация вокруг пражского старосты снова обострилась, когда в начале месяца памятник окончательно демонтировали и вывезли. В России это вызвало бурную реакцию, говорится в статье. Закон, который позволяет возбудить уголовное дело против Коларжа и его коллег, подписал российский президент Владимир Путин. К преследованию старосты публично призвал министр обороны РФ. Коларжа также осудил глава российской дипломатии Сергей Лавров.

«Действия этого муниципалитета Праги иначе как возмутительными и циничными назвать трудно. Мы очень надеемся, что чешская сторона осознает риски дальнейшего усугубления этой ситуации», — приводит издание слова Лаврова.

«Коларж не единственный, кто подвергается нападкам из-за Конева. Две недели назад люди из объединения «Другая Россия» напали на чешское посольство в Москве. На ограде объекта они вывесили транспарант с надписью «Стоп фашизму». Также они забросили на территорию дымовую шашку, а потом прокричали воззвание: «Наши танки будут в Праге! Россия — все, остальные — ничто!» — указывает Respekt.

Такая же акция повторилась перед чешским консульством в Санкт-Петербурге. К зданию пришла группа людей в масках, которые развернули транспарант и запалили дымовую шашку. Эту акцию тоже взяла на себя «Другая Россия». Чехия заявила, что не выдаст Коларжа для уголовного преследования, но Россия может подключить Интерпол и через него потребовать ареста Коларжа за рубежом, строит предположения чешский журнал, делая выводы о том, что «старосте мог бы угрожать арест в любой момент при выезде за границу».

«Министру обороны РФ подчиняется военная разведка ГРУ, которая совершила в Европе несколько насильственных актов. Так, ее сотрудники попытались отравить беглого шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании», — делятся своими откровениями авторы публикации, почему-то не упоминая, что староста был смелым и дерзким, когда под прикрытием коронавируса убирал памятник советскому маршалу, а теперь вся смелость почему-то испарилась.





Теперь лишь слышны истерические вопли о возможной физической расправе со стороны русских. Перевод ИноСМИ.

ИА Newstes напоминает, 3 апреля в Праге был демонтирован памятник маршалу СССР Ивану Коневу. Власти «Праги-6» заявили, что еще с сентября 2019 года планировали перенести монумент с одной из площадей в до сих пор не созданный Музей истории XX века. При этом они утверждали, что демонтаж связан с действиями вандалов, которые неоднократно обливали его краской. В свою очередь, российская сторона отмечала, что расценивает снос памятника как недружественный шаг, прямо противоречащий Договору о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией от 1993 года. Позже министр обороны РФ Сергей Шойгу написал письмо чешским военным, в котором выразил сожаление в связи с решением о демонтаже монумента накануне 75-летней годовщины Пражской наступательной операции.



