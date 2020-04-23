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В Дагестане медперсонал дербентской больницы занимался самолечением ОРВИ в подсобке

В Дагестане медперсонал дербентской больницы занимался самолечением ОРВИ в подсобке

Министерство здравоохранения Республики Дагестан прокомментировало видеокадры, опубликованные Telegram-каналом Baza, о медсёстрах, которые занимались самолечением в подсобном помещении.

Видео показывает группу из женщин, лежащих с капельницами в помещении, не предназначенном для лечения, они расположились на трехъярусных полках, для белья. Автор ролика в описании к видео написал, что

По следам опубликованного видео, руководство ЦГБ провело проверку и выяснило, что женщины действительно заняли это помещении для самолечения. 

По результатам проверки, инфекционист и зам. главного врача по лечебной работе получили по выговору. Заявление об этом было опубликовано на странице ведомства в Инстаграм. 

Шесть сотрудников младшего медперсонала были направлены на КТ, результаты которого показали, что у медиков нет вирусной пневмонии или других изменений, характерных для коронавируса.

Мэр города Дербента Хизри Абакаров провел встречу с главным врачом ЦГБ Абдулкафаром Шихмагомедовым и после этого сообщил, что зав. инфекционным отделением больницы, где случился этот инцидент, отстранена от работы.

Заболевшие сотрудницы больницы из подсобного помещения были переведены в палаты, пишет издание „Молодёжь Дагестана“.

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По материалам: u-f.ru

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