В Госдуме оправдали распространителей фейков о коронавирусе

Вадим Карасев

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Депутат Госдумы, первый зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский оправдал распространителей фейков о коронавирусе. Так чиновник ответил на вопрос о публикациях телеведущей Виктории Бони, которая связала распространение инфекции с вышками 5G, передает Telegram-канал «Подъем».

Боярский признал, что людям в стрессовой ситуации нужно позволить самовыражаться. «Сейчас все находятся в одинаково сложной стрессовой ситуации, поэтому фантазия, конечно, разыгралась у многих», — заявил депутат, отметив, что это касается не только вопроса о 5G, но и распространения коронавируса и способов его передачи.

22 апреля Боня в своем Instagram-аккаунте, на который подписано 6,7 миллиона человек, выложила несколько роликов, в которых говорится, что у пострадавших от «облучения» сетью 5G якобы наблюдаются те же симптомы, что и у зараженных коронавирусом. «Вот и думайте теперь», — заключила телеведущая в одном из постов.

31 марта Госдума приняла закон, который предусматривает наказание за распространение фейков о коронавирусе. За публикацию такой информации налагаются штрафы до 700 тысяч рублей, минимальная сумма взыскания — 300 тысяч рублей. Если в результате распространения фейка был причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы — до трех лет. Если в результате ложной информации погиб человек, штраф увеличивается до двух миллионов рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.