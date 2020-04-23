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«В инфекционных отделениях заканчиваются места»: в Александровской больнице напомнили об опасности коронавируса

«В инфекционных отделениях заканчиваются места»: в Александровской больнице напомнили об опасности коронавируса

Медики Александровской больницы Киева, ставшей опорной больницей столицы в лечении коронавирусной болезни, начали готовить резервные места для госпитализации больных. Как сообщила в своем Facebook главный врач клиники Людмила Антоненко, по состоянию на 22 апреля в инфекционных отделениях больницы находились 88 пациентов, из них 76 — с подтвержденным коронавирусом. Еще у 80 пациентов диагностировали пневмонию, а шестерых поместили в реанимацию.

За выходные дни скончались два пациента с COVID-19, у которых развилась двусторонняя полисегментарная пневмония на фоне хронических сопутствующих заболеваний.

«Контагиозность коронавируса очень высокая», — предупредила медик, напомнив также о двух локальных вспышках COVID-19 в общежитии Вишневого, Киево-Печерской и Почаевской Лавре, а также о высоком уровне инфицирования медиков в Украине — по данным Минздрава, коронавирус диагностировали уже у 1245 медицинских работников.

«В последние дни у всех усиливается обманчивое впечатление, что коронавирусная болезнь не набирает обороты, мы уверенно идем к ослаблению и завершению карантина, возвращаемся к полноценной социальной жизни. Однако угроза есть и она еще никуда не исчезла. COVID-19 — невидимый враг, который еще может нанести мощный удар», — отметила Антоненко, добавив, что относительно небольшое количество зараженных коронавирусом является заслугой тех, кто соблюдает карантин.

Тем не менее, констатировала автор поста, медики Александровской больницы полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты и даже получили от меценатов капсулу — портативную изолированную мобильную палату, которая предназначена для перемещения пациента с коронавирусом в пределах корпусов больницы на обследование, не подвергая риску окружающих.

Капсула для транспортировки больного с коронавирусом

«Костюм супергероя 2020 один — это пижама. А контакты и объятия — убивают. Я верю, что весь мир скоро с этим справится, а пока спасайте мир — оставайтесь дома!», — призвала Людмила Антоненко.

Напомним, по оценкам главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, медицинская система Украины может выдержать одновременно не более 3,5 тысяч больных коронавирусом.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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