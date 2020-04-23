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В Иране число заразившихся коронавирусом достигло 87026

В Иране число заразившихся коронавирусом достигло 87026
Число заражений коронавирусом в Иране продолжает снижаться, за сутки выявлено 1030 новых случаев, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки удалось выявить 1030 новых случаев заражения коронавирусом по всей стране. Всего зараженных – 87026. К счастью, выздоровели 64843 человека", - сообщил Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

По его словам, за прошедшие 24 часа также скончались 90 человек (менее 100 жертв за сутки Иран фиксирует с 14 апреля). Всего же с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, погибли 5481 заразившихся COVID-19.


стопкоронавирус.рф.
# В мире
По материалам: ria.ru

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