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В Японии сняли 3D-версию советского мультфильма про Чебурашку и крокодила Гену

В Японии сняли 3D-версию советского мультфильма про Чебурашку и крокодила Гену

Из всех советских мультфильмов японцам больше всего полюбился анимационный фильм про Чебурашку и крокодила Гену (17 лет назад японская компания SP International выкупила у "Союзмультфильма" права на наш мультфильм до 2023 года), причем понравился он им так сильно, что спустя много лет после его выхода они решили представить свою версию — короткометражный мультфильм в формате 3D, который получил название "Чебурашка: Я нашел друга".


По сценарию мультфильма, крокодил Гена приходит в зоопарк, где внезапно обнаруживает в коробке с апельсинами Чебурашку. Затем они, переодевшись в костюмы пингвинов, кроликов и панд, пытаются, что называется, почувствовать себя в их шкуре и сначала учатся прыгать в воду, бегают по траве, а затем пробуют на вкус бамбук. А все для того, чтобы победить в соревновании за звание лучших обитателей зоопарка. Однако они мало интересуют его посетителей, взгляды которых устремлены на реальных животных — ведь все эти трюки удаются им куда лучше, нежели их подражателям.


Обратить на себя внимание Гене и Чебурашке все же удается. Когда они внезапно замечают плачущего крокодильими слезами мальчика, Гена берет в руки гармошку, а Чебурашка начинает танцевать. Малыш сразу же успокаивается и хлопает в ладоши, а затем награждает главных героев синей звездой, благодаря которой они и побеждают в соревновании.

Это уже не первый японский мультфильм о Чебурашке и крокодиле Гене. В 2010 году в Японии вышел сериал о Чебурашке, в который вошло 26 эпизодов. Премьеру нового мультфильма как раз и приурочили к 10-летней годовщине выхода того сериала.


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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