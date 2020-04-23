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В Японии вышел первый 3D-мультфильм про Чебурашку

В Японии вышел первый 3D-мультфильм про Чебурашку

Японские мультипликаторы создали новую короткометражную ленту о Чебурашке — пишет информагентство РИА Новости, ссылающееся на портал Anime News Network. Новый мультфильм о всем известном персонаже выполнен с применением трехмерной анимации. Смотрите видео ниже.
 
Несмотря на использование 3D-анимации, японским авторам удалось бережно воссоздать декорации оригинального советского кукольного мультика, поэтому новый трехмерный Чебурашка выглядит вполне аутентично. Плюс, к оригиналу отсылает и музыка, использованная в новой анимационной ленте.
 
Сюжетная линия проста и незатейлива — Крокодил Гена обнаруживает неведомого зверя по имени Чебурашка в коробке с апельсинами, а затем "существо с большими ушами" помогает своему новому приятелю повысить популярность в зоопарке. Отметим, что новый 3D Чебурашка — это далеко не первый мультфильм о культовом персонаже, созданный японцами. Местная компания SP International приобрела у "Союзмультфильма" права на использование персонажа семнадцать лет назад — контракт действует до 2023-го года.
 
В 2010 году в Японии появился рисованный сериал о Чебурашке, а в 2013 местные кинотеатры демонстрировали полнометражную картину о "неизвестном науке звере с большими ушами". Плюс, среди японцев пользуется значительным спросом разнообразные сувениры с Чебурашкой.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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