В Японии вышел первый 3D-мультфильм про Чебурашку

Лидия Мартынова

Несмотря на использование 3D-анимации, японским авторам удалось бережно воссоздать декорации оригинального советского кукольного мультика, поэтому новый трехмерный Чебурашка выглядит вполне аутентично. Плюс, к оригиналу отсылает и музыка, использованная в новой анимационной ленте.Сюжетная линия проста и незатейлива — Крокодил Гена обнаруживает неведомого зверя по имени Чебурашка в коробке с апельсинами, а затем "существо с большими ушами" помогает своему новому приятелю повысить популярность в зоопарке. Отметим, что новый 3D Чебурашка — это далеко не первый мультфильм о культовом персонаже, созданный японцами. Местная компания SP International приобрела у "Союзмультфильма" права на использование персонажа семнадцать лет назад — контракт действует до 2023-го года.В 2010 году в Японии появился рисованный сериал о Чебурашке, а в 2013 местные кинотеатры демонстрировали полнометражную картину о "неизвестном науке звере с большими ушами". Плюс, среди японцев пользуется значительным спросом разнообразные сувениры с Чебурашкой.