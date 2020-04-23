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В Южной Корее за сутки восемь человек заразились коронавирусом

В Южной Корее за сутки восемь человек заразились коронавирусом
Южная Корея зарегистрировала 8 случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, общее число зараженных выросло до 10 702, выздоровели еще 134 человека, скончались уже 240 человек, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.

Ранее сообщалось о 238 жертвах вируса. В связи со снижением числа новых случаев заражения в стране власти продлили до 5 мая режим социального дистанцирования в ослабленном виде. Заново откроют парки и места отдыха на природе, разрешат ограниченную деятельность спортивным, религиозным и развлекательным учреждениям. Граждан по-прежнему просят избегать людных мест, не выходить лишний раз из дома и соблюдать все меры профилактики.

По данным KCDC на 00.00 четверга (18.00 среды мск), из числа новых случаев четыре завезены из-за границы. Географически четыре случая обнаружены в Тэгу, по одному - в Пусане и провинции Кёнгидо, еще два случая зафиксированы в ходе карантинного досмотра.

# В мире
По материалам: ria.ru

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