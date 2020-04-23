В МИД ответили на обвинения разведки США о "вмешательстве" RT и Sputnik

Лидия Мартынова

Выводы разведки США о роли российских СМИ RT и Sputnik во "вмешательстве" РФ в президентские выборы 2016 года являются продуктом американской внутриполитической борьбы и не подкреплены никакими фактами, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Во вторник комитет по разведке сената США опубликовал четвертую часть своего доклада о работе разведывательного сообщества страны в связи с якобы имевшим место вмешательством России в выборы. Доклад разведки был опубликован еще в начале 2017 года при президенте Бараке Обаме и стал официальным основанием для обвинений в адрес РФ, которая эти обвинения отрицает. При этом американские сенаторы заявили, что выводы о роли RT и Sputnik во "вмешательстве" в выборы основаны на старых данных.