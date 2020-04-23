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В мире появился тренд называть детей в честь автомобилей

В мире появился тренд называть детей в честь автомобилей
В регистрационных базах данных США обнаружилось множество необычных имен – детей называли в честь автомобильных марок. Одним из самых популярных оказалось имя Бентли, которое давали мальчикам, а новорожденных девочек называли Лексусами и Теслами.

По данным портала Choose My Car, мода на «автомобильные» имена началась с нулевых. С 2000 года в США появились на свет 42 388 Бентли, по 29 Ниссанов и Ягуаров, семь Мерседесов, шесть Кадиллаков и пять Субару. Причем речь идет только о мальчиках. За последние 20 лет родились 2910 девочек, которых назвали Лексусами, 2209 Бентли, 1395 Тесла, 133 Ауди, 55 Астонов и 23 Феррари. Реже детям давали имена Макларен (13), Форд (11) и Мини (пять).
Тренд на автомобильные имена подхватили и британцы. В Великобритании за тот же период родились 2840 Астонов и 1330 Бентли, 107 Киа (и это мальчики), по три Доджа и Макларена. Киами называли и девочек (1470). Еще им давали имена Порше (113) и Мини (шесть). Кроме того, в Великобритании проживают как минимум три Триумфа.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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