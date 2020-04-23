В Москве готовятся к любому развитию ситуации по коронавирусу
Сегодня, 19:28 Алексей Вольцев
Власти Москвы не рассчитывают на идеальную динамику в борьбе с пандемией и готовятся к любому развитию ситуации на фоне коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Конечно, мы не должны рассчитывать на какие-то идеальные схемы, идеальные динамики, идеальные графики, поэтому будем готовиться к любому развитию ситуации", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
По материалам: ria.ru