В Москве готовятся к любому развитию ситуации по коронавирусу

Алексей Вольцев

Власти Москвы не рассчитывают на идеальную динамику в борьбе с пандемией и готовятся к любому развитию ситуации на фоне коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Конечно, мы не должны рассчитывать на какие-то идеальные схемы, идеальные динамики, идеальные графики, поэтому будем готовиться к любому развитию ситуации", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-24".