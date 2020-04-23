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В Москве готовятся к любому развитию ситуации по коронавирусу

В Москве готовятся к любому развитию ситуации по коронавирусу
Власти Москвы не рассчитывают на идеальную динамику в борьбе с пандемией и готовятся к любому развитию ситуации на фоне коронавируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

"Конечно, мы не должны рассчитывать на какие-то идеальные схемы, идеальные динамики, идеальные графики, поэтому будем готовиться к любому развитию ситуации", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-24".

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Политика
По материалам: ria.ru

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