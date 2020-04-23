В Москве скончались еще 27 человек с подтвержденным Covid-19

Анастасия Иванова

В Москве от осложнений, вызванных заражением коронавирусом, за сутки скончались еще 27 человек. Об этом сообщил оперативный штаб, отметив, что умершим было от 38 до 90 лет.

У всех были сопутствующие заболевания, например, у самого молодого из умерших — хронический бронхит. У остальных — гипертония, сахарный диабет, хронический лимфолейкоз.

Таким образом общее число погибших в столице увеличилось до 288. Всего в столице более 31 тысячи случаев заражения.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в мае.