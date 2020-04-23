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В новой Москве к 2023 году построят промышленный технопарк

В новой Москве к 2023 году построят промышленный технопарк
В деревне Крекшино в новой Москве к 2023 году построят промышленный технопарк площадью 17 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Градостроительно-земельная комиссия столицы в четверг одобрила выделение земельного участка под строительство.

Как указывается в сообщении департамента, компания "Инвест девелопмент" вложит в создание технопарка 550 миллионов рублей.


Кроме того, градостроительно-земельная комиссия одобрила предоставление участка на улице Подольских Курсантов под строительство обувного производства. Инвестор проекта − краснодарский производитель обуви "Корнетто".


"Только в рамках первой очереди проекта объем инвестиций составит около 200 миллионов рублей", - говорится в сообщении департамента.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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