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В России анонсировали старт льготного кредитования крупного бизнеса

В России анонсировали старт льготного кредитования крупного бизнеса
Программа льготного кредитования крупных компаний стартует в РФ на следующей неделе, ее потенциальный объем - 1 триллион рублей, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Программа находится в стадии запуска, начнет работать со следующей недели. Она ориентирована на крупные системообразующие компании и предназначена для льготного кредитования на пополнение оборотных средств в объеме их среднемесячного запаса. Необходимо для поддержания ликвидности предприятий в условиях резкого замедления оборота денежных средств в связи с падением экономической активности", - сказал Белоусов на совещании с участием президента РФ Владимира Путина по мерам поддержки экономики в части банковского кредитования.

"Потенциал этой программы - около 1 триллиона рублей, количество участников потенциально – около тысячи предприятий. Пока рассматриваем охват около 40%", - добавил Белоусов.


Михаил Мишустин ранее в четверг заявил, что РФ выделит 24 миллиарда рублей на программу льготных кредитов системообразующим предприятиям на пополнение оборотных средств. Премьер подчеркнул, что ключевая задача сегодня - обеспечить стабильную работу крупнейших предприятий, на которых заняты миллионы людей.

На минувшей неделе в пятницу пресс-служба министерства экономического развития сообщила, что правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики одобрила 489 заявок на включение в перечни системообразующих предприятий. Заявки были представлены Минпромторгом, Минэнерго, Минкомсвязью и Минсельхозом. Работа по рассмотрению и формированию отраслевых списков системообразующих предприятий продолжается. Всего, по ожиданиям главы Минэкономразвития Максима Решетникова, в перечни может войти 1000-1100 предприятий.

# Россия
По материалам: ria.ru

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