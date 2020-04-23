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В России хотят запретить высадку несовершеннолетних “зайцев” из междугородних автобусов

В России хотят запретить высадку несовершеннолетних “зайцев” из междугородних автобусов

В России предлагают запретить принудительно высаживать из общественного транспорта несовершеннолетних безбилетников или детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых. Соответствующий законопроект, внесённый Правительством РФ, депутаты Госдумы планируют рассмотреть на одном из заседаний в весеннюю сессию.

Проект федерального закона устанавливает запрет на принудительную высадку безбилетного пассажира, если он является несовершеннолетним или если ребёнок до 16 лет едет без совершеннолетнего сопровождающего. Документ также предлагает наделить представителей перевозчика и контролёров правом требовать от пассажиров и безбилетных лиц документы, удостоверяющие их личность.

В законопроекте есть хорошие новости для добросовестных, но рассеянных пассажиров. В частности, вводится новая норма, согласно которой если пассажир предоставит контролёру убедительное подтверждение того, что он приобрёл билет, но потерял его или испортил, то штрафа ему удастся избежать. А перевозчик будет обязан выдать такому пассажиру дубликат указанного документа взамен утерянного или испорченного, отмечается в пояснительной записке к документу.

Также проект закона разграничивает полномочия по регулированию вопросов, связанных с контролем за оплатой проезда, провоза ручной клади и перевозки багажа. Так, регионы будут вправе самостоятельно устанавливать порядок подтверждения пассажиром оплаты проезда. Для маршрутов между Москвой и Подмосковьем, Санкт-Петербургом и Ленинградской областью, Севастополем и Крымом такое решение должно приниматься на основании соглашения между властями указанных регионов.

То же касается Краснодарского края, Республики Адыгея и сопредельных им субъектов РФ. А вот для проезда по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугородном сообщении, установленным в границах двух и более субъектов Российской Федерации, подтверждение пассажиром оплаты проезда и провоза багажа должно осуществляться в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

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По материалам: pnp.ru

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