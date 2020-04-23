В России под наблюдением из-за COVID-19 остается 151 тысяча человек
Сегодня, 09:28 Алексей Вольцев
Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать
Около 151 тысячи человек находится под наблюдением медиков в России из-за подозрения на заражение коронавирусом нового типа, сообщает ТАСС.
«Под медицинским наблюдением в целом по России остается 151 тыс. человек», — рассказала пресс-служба Роспотребнадзора.
По данным ведомства, за все время в стране было проведено более 2,4 млн тестов на коронавирус. При этом за последние сутки — 149 тысяч.
По последним данным, в России зафиксировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513.
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По материалам: pnp.ru