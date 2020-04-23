В России под наблюдением из-за COVID-19 остается 151 тысяча человек

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Около 151 тысячи человек находится под наблюдением медиков в России из-за подозрения на заражение коронавирусом нового типа, сообщает ТАСС.

«Под медицинским наблюдением в целом по России остается 151 тыс. человек», — рассказала пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за все время в стране было проведено более 2,4 млн тестов на коронавирус. При этом за последние сутки — 149 тысяч.

По последним данным, в России зафиксировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4 420 человек, умерли 513.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать эффективный антисептик.