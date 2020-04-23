В России задумали создать единый центр контроля за водителями

Вадим Карасев

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

В России задумали создать Единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на материалы Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

Планируется, что ЦАФАП станет агрегатором, в который будет стекаться информация о нарушениях с дорожных камер из всех регионов России. После обработки в единой системе данные будут выгружаться в региональные системы для вынесения постановлений о нарушении ПДД.

В систему войдет как уже действующее, так и новое оборудование. Затраты на ее развертывание составят примерно 100 миллионов рублей. В НТИ «Автонет» подтвердили, что единый центр контроля за водителями уже создается, ее опытный прототип разработан НП «ГЛОНАСС».

Как отмечают создатели, новая система позволит исключить не установку камер в неположенных местах, неправомерные штрафы, а также ограничить доступ третьих лиц к личным данным водителей. Кроме того, в рамках ЦАФАП возможно будет сформировать единую базу для автоматического розыска транспортных средств (ТС).