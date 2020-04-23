В Ростовской области число безработных растет с каждым днем

Вадим Карасев

Во время брифинга начальник управления государственной службы занятости населения Сергей Григорян заявил о росте числа безработных в Ростовской области. Эта цифра начала расти с момента введения ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса нового типа в России. Об этом сообщает РБК Ростов.

По словам Григоряна, с апреля месяца в службу занятости поступило примерно 15 тысяч заявлений о признании граждан безработными.

, - сообщил начальник управления.

В базе службы занятости на сегодняшний день имеется около 43 тысяч вакансий. Работодатели готовы удаленно провести собеседование по 7000 вакансий.

Встать на учет по безработице не вызывает сложностей. Это возможно сделать через портал «Работа в России». Единственно, необходимо быть зарегистрированным на «Госуслугах». Решение по заявлению гражданина должно быть принято в течение 11 дней. Также дистанционно будет произведена перерегистрация граждан, признанных ранее безработными.

Все граждане, потерявшие работу после 1 марта, смогут получить пособие по максимальной ставке, в размере 12,3 тысяч рублей в течение 3 месяцев. А если в семье имеются несовершеннолетние дети, то безработный получит дополнительно по 3000 рублей на каждого ребенка. Но эта выплата полагается только одному родителю.

Также Григорян пояснил, что, если индивидуальные предприниматели или самозанятые захотят стать безработными, в начале они должны будут сняться с налогового учета.

С 31 марта в Ростовской области введен режим самоизоляции. Жителям запрещено покидать места своего проживания. Работу продолжают только предприятия непрерывного цикла и системообразующие организации.

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