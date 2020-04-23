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В сети объявился шантажирующий женщин интимными снимками кибергинеколог

В сети объявился шантажирующий женщин интимными снимками кибергинекологФото: Владимир Песня / РИА Новости

Мужчина притворился гинекологом в Instagram и предложил женщинам пройти виртуальный прием. Как сообщает Telegram-канал Baza, как минимум одна россиянка согласилась на условия объявившегося в сети кибергинеколога и стала жертвой шантажа.

Жительница Калуги не смогла записаться на прием в обычную женскую консультацию, но вскоре получила предложение от пользователя ginekologkarapetyan, представившегося Арнольдом Евгеньевичем Карапетяном. Он был готов провести онлайн-прием по видеосвязи за три тысячи рублей.

В переписке мошенник указывал, что увидел запрос девушки в группе «Гинекология онлайн» и утверждал, что у нее развился генитальный герпес из-за незащищенного полового контакта.

Россиянку не смутило малое число подписчиков и странные фотографии в профиле. В описании аккаунта говорилось, что его владелец — «гинеколог с 30-летним стажем, заслуженный врач России». После стрима с якобы врачом она получила от Карапетяна сообщение. Он потребовал 200 тысяч рублей за то, чтобы интимная запись не была опубликована в сети. Девушка намерена подать в суд на мошенника и уже наняла адвоката.

Ранее пользователей интернета предупредили о новом способе сетевого мошенничества: аферисты утверждают, что получили доступ к веб-камерам пользователей и засняли на видео, как они мастурбируют. Видео угрожают отправить знакомым в Facebook, если не получат большую сумму денег.

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По материалам: lenta.ru

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