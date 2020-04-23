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В Турции назвали неудачи страны в борьбе с коронавирусом

В Турции назвали неудачи страны в борьбе с коронавирусомЯшар ЯкышФото: Public Domain / Wikimedia

Турция не совсем правильно повела себя в начале борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2. Такое мнение бывший министр иностранных дел Турции Яшар Якыш выразил в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» Хаялом Муаззином.

По его словам, такие правительственные меры, как введение карантина и комендантского часа, были приняты не совсем своевременно, из-за чего в отставку даже попытался уйти глава МВД. «Страны, которые немедленно приняли меры в самом начале эпидемии, успешно контролировали ее распространение», — отметил Якыш. Лучшими в этой сфере он назвал Тайвань, Южную Корею и Германию.

Политик также считает неудачным решение суда, заблокировавшего банковский счет провинциального муниципалитета, который был открыт для сбора средств нуждающимся и потерявшим работу из-за коронавируса в Стамбуле и Измире. В иске МВД было указано, что для начала такой кампании требуется одобрение губернатора провинции. «Должны были сделать наоборот, помочь малоимущим семьям», — считает Якыш.

Кроме того, Турции необходимо наращивать количество проводимых тестов на коронавирус, считает бывший министр. «Тем самым страна может предотвратить гибель десятков тысяч своих граждан. Потому что это гонка со временем»», — сказал он.

Он подчеркнул, что сами по себе все принятые меры были верными, в том числе и решение о комендантском часе на выходные дни с 11 апреля. «Но неправильным поступком было объявление карантина за 2 часа [до его начала]. Конечно же, люди в панике побежали за продуктами, что и повлияло на распространение вируса», — отметил политик. При этом оценку всей работы властей можно будет дать лишь позднее, и ни одна страна не идеальна, добавил Якыш.

Бывший министр также заявил, что Россия очень разумно борется с коронавирусом SARS-CoV-2 благодаря дисциплине, вошедшей в российские обычаи за время советского периода.

По состоянию на 23 апреля, Турция занимает седьмое место в мире по числу заболевших: в стране заразились коронавирусом более 98,5 тысячи человек. Из них почти 2,4 тысячи скончались, а 16,5 тысячи выздоровели.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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