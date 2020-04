В записи нового альбома Леди Гаги поучастовали Элтон Джон и Ариана Гранде

Влада Некрасова

Американская певица Леди Гага опубликовала в инстаграме изображение задней обложки своего шестого студийного альбома Chromatica. Таким образом она подтвердила, что в записи пластинки приняли участие Элтон Джон, Ариана Гранде и группа Blackpink, сообщает Mirror.

По информации издания, Элтон Джон поет вместе с Гагой Sine from Above, Ариана Гранде – трек Rain on Me, а южнокорейская женская группа Blackpink – Sour Candy.

Изначально поп-певица планировала выпустить Chromatica 10 апреля. Но релиз был отложен до конца года из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

"Когда альбом выйдет, я хочу, чтобы мы могли танцевать, обниматься и целоваться друг с другом вместе, и устроить самый веселый праздником всех времен", – ранее писала Гага в инстаграме.