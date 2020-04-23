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В записи нового альбома Леди Гаги поучастовали Элтон Джон и Ариана Гранде

В записи нового альбома Леди Гаги поучастовали Элтон Джон и Ариана Гранде
Американская певица Леди Гага опубликовала в инстаграме изображение задней обложки своего шестого студийного альбома Chromatica. Таким образом она подтвердила, что в записи пластинки приняли участие Элтон Джон, Ариана Гранде и группа Blackpink, сообщает Mirror.
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#Chromatica ⚔️💓 #LG6

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По информации издания, Элтон Джон поет вместе с Гагой Sine from Above, Ариана Гранде – трек Rain on Me, а южнокорейская женская группа Blackpink – Sour Candy.


Изначально поп-певица планировала выпустить Chromatica 10 апреля. Но релиз был отложен до конца года из-за продолжающейся пандемии коронавируса.


"Когда альбом выйдет, я хочу, чтобы мы могли танцевать, обниматься и целоваться друг с другом вместе, и устроить самый веселый праздником всех времен", – ранее писала Гага в инстаграме.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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