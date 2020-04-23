Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Вассерман спрогнозировал воссоединение СССР после коронавируса

Вассерман спрогнозировал воссоединение СССР после коронавирусаАнатолий ВассерманФото: Globallookpress.com

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман спрогнозировал воссоединение государств, в прошлом входивших в состав СССР, после окончания эпидемии коронавируса. Об этом он рассказал в интервью «Свободной прессе».

По его словам, разрабатывать нечто новое для рынка целесообразно для стран с населением хотя бы 200 миллионов человек. «Сейчас каждая из частей России, в том числе и Российская Федерация, заметно меньше этих самых 200 миллионов», — заметил Вассерман. «Нужно воссоздать единый рынок всей России в том объеме, который во времена моей молодости назывался Советский Союз. Без этого мы просто не сможем хозяйствовать», — продолжил участник интеллектуальных игр.

Такое развитие событий он назвал «воссоединением России». По мнению ведущего, подобное объединение государств «станет задачей для немедленного решения». Он оценил, что постсоветское пространство воссоединится в «ближайшие годы уж точно». При этом Вассерман заметил, что среди населения стран «будет очень много сопротивляющихся».

Ранее Вассерман заявил, что коронавирус является второй «испанкой» и спрогнозировал, как ситуация с его распространением может развиваться в дальнейшем. Он в том числе предрек вторую волну пандемии.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Источники анонсировали совещание по поддержке автопрома с участием Путина
Источники анонсировали совещание по поддержке автопрома с участием
Коронавирус может стать лекарством для Европы, США и России: мнение
Коронавирус может стать лекарством для Европы, США и России: мнение
В записи нового альбома Леди Гаги поучастовали Элтон Джон и Ариана Гранде
В записи нового альбома Леди Гаги поучастовали Элтон Джон и Ариана
Американцы предпочли борьбу с коронавирусом экономическим интересам
Американцы предпочли борьбу с коронавирусом экономическим интересам
Хлоя Севиньи сфотографировалась для обложки глянца на девятом месяце беременности
Хлоя Севиньи сфотографировалась для обложки глянца на девятом месяце
Вассерман спрогнозировал воссоединение СССР после коронавируса
Вассерман спрогнозировал воссоединение СССР после коронавируса
Российские рестораторы оценили план открытия кафе после завершения самоизоляции
Российские рестораторы оценили план открытия кафе после завершения
Зеленскому разрешили не декларировать поездку в Оман
Зеленскому разрешили не декларировать поездку в Оман
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых
Мишустин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых
Мосфильм планирует 9 мая выложить отреставрированный фильм "Освобождение"
Мосфильм планирует 9 мая выложить отреставрированный фильм
Врачей в Москве обязали тестировать на коронавирус пациентов с симптомами ОРВИ
Врачей в Москве обязали тестировать на коронавирус пациентов с
Пухлый грустный пес стал символом самоизоляции
Пухлый грустный пес стал символом самоизоляции

Топ на сегодня

Когда лучше поехать в Беларусь?
Когда лучше поехать в Беларусь?
Топить, не глядя. Трамп приказал уничтожать военные корабли Ирана
Топить, не глядя. Трамп приказал уничтожать военные корабли Ирана
Илон Маск научит Tesla плавать
Илон Маск научит Tesla плавать
Соратников Саакашвили призвали не играть с огнем из-за митингов в Марнеули
Соратников Саакашвили призвали не играть с огнем из-за митингов
Приоритет малых стран в глазах больших явно убывает — Лукьянов
Приоритет малых стран в глазах больших явно убывает — Лукьянов

Еще по теме

Вассерман предрек вторую волну пандемии коронавируса
США предрекли «кошмар» из-за коронавируса
Вассерман огорчился из-за ухода двух министров из правительства России
Вассерман назвал фанатов «Чернобыля» кучей недоучек