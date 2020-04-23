Вассерман спрогнозировал воссоединение СССР после коронавируса

Вадим Карасев

Анатолий ВассерманФото: Globallookpress.com

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман спрогнозировал воссоединение государств, в прошлом входивших в состав СССР, после окончания эпидемии коронавируса. Об этом он рассказал в интервью «Свободной прессе».

По его словам, разрабатывать нечто новое для рынка целесообразно для стран с населением хотя бы 200 миллионов человек. «Сейчас каждая из частей России, в том числе и Российская Федерация, заметно меньше этих самых 200 миллионов», — заметил Вассерман. «Нужно воссоздать единый рынок всей России в том объеме, который во времена моей молодости назывался Советский Союз. Без этого мы просто не сможем хозяйствовать», — продолжил участник интеллектуальных игр.

Такое развитие событий он назвал «воссоединением России». По мнению ведущего, подобное объединение государств «станет задачей для немедленного решения». Он оценил, что постсоветское пространство воссоединится в «ближайшие годы уж точно». При этом Вассерман заметил, что среди населения стран «будет очень много сопротивляющихся».

Ранее Вассерман заявил, что коронавирус является второй «испанкой» и спрогнозировал, как ситуация с его распространением может развиваться в дальнейшем. Он в том числе предрек вторую волну пандемии.