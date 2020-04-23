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Влад Топалов: «Не мне судить Оксану и Джигана, хватает своей истории с наркотиками и женщинами»

Влад Топалов: «Не мне судить Оксану и Джигана, хватает своей истории с наркотиками и женщинами»
Певец и его супруга Регина Тодоренко поделились своим мнением о звездных разводах. По словам Влада, нельзя винить в разладе отношений исключительно мужчину.

Недавно Регина то ли в шутку, то ли всерьез заявила, что многие пары, которые принимали участие в ее шоу, развелись. Ведущая даже назвала себя разлучницей, иронизируя над ситуацией.  

Ее муж Влад Топалов считает, что в разводе всегда виноваты обе стороны, и привел в пример ситуацию Джигана и Оксаны самойловой. Напомним, пара после почти 10 лет брака собирается разводиться и делить опеку над четырьмя общими детьми. 

Топалов не собирается никого осуждать. 

«Не правы здесь все. Но не мне судить Оксану или Дениса, хватает своей истории с наркотиками и женщинами. Я последний, кто должен что-то говорить, поскольку сам не святой», — рассуждает артист. 

По мнению Топалова, такие звезды, как Ольга Бузова и Рита Дакота, использовали сложившуюся ситуацию с разводом себе во благо. «Любят жалеть обиженную женщину в нашей стране», — добавляет он.

Регину же удивляет, почему Оксана Самойлова так долго терпела унижения. «Мы подбираем друг друга по природе: нам нравится в партнере то, чего не хватает самим. Тогда возникают баланс и гармония. Но если ты взрываешься через 10 лет, надо спросить себя — зачем терпела», — так считает Тодоренко.

В отношениях Топалова с женой бывают трудности, пара порой выясняет отношения, ругается. Но примирение не заставляет себя ждать. Недавно молодые родители переехали в дом за городом, чтобы проводить карантин не в загазованной Москве, а ближе к природе, чтобы сын Майкл мог гулять по территории участка. 

Тодоренко надеется, что им с Владом удастся прожить долгую совместную жизнь. «Мы будем стараться беречь наши отношения. Хочется брать пример с родителей. Мои 36 лет вместе», — отметила телеведущая.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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