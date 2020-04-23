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Военные городки Росгвардии предлагают освободить от оплаты услуг ЖКХ

Военные городки Росгвардии предлагают освободить от оплаты услуг ЖКХ

Части войск Росгвардии, расквартированные вблизи важных государственных объектов и занимающиеся их охраной, предлагают освободить от оплаты за услуги ЖКХ. Эти расходы должны нести организации, которые охраняет Росгвардия. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть в первом чтении на одном из заседаний в весеннюю сессию.

Согласно действующему законодательству, если части Росгвардии охраняют важный государственные объект, его коммуникации или грузы, то эта организация должна обеспечивать эксплуатацию зданий и сооружений военного городка частей Росгвардии. В том числе — предоставлять и оплачивать коммунальные услуги. Однако нормы закона «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» содержат формулировки, которые можно толковать по-разному.

Это приводит к многочисленным судебным разбирательствам между воинскими частями Росгвардии и подохранными организациями. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сегодня 37 отдельных организаций не соблюдают установленный порядок оплаты коммунальных услуг. Из-за этого Росгвардии приходится самостоятельно оплачивать услуги ЖКХ в военных городках, расквартированных близ таких объектов, на что уходит более 260 млн. рублей, без учета расходов на содержание зданий и сооружений.

Более 30 раз ситуация доходила до судебного разбирательства. Позиция Верховного Суда РФ по этому вопросу следующая: предоставление и оплата коммунальных услуг, а также иное материальное обеспечение подразделений войск национальной гвардии должно осуществляться организациями, которые находятся под охраной таких частей.

Поэтому авторы законопроекта предлагают конкретизировать и закрепить обязанности организаций осуществлять за счет собственных средств материально-техническое обеспечение военных городков, а также зданий и сооружений, которые предназначены для расквартирования частей Росгвардии. Отмечается, что принятие и реализация законопроекта не потребуют выделения из федерального бюджета дополнительных средств.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

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По материалам: pnp.ru

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