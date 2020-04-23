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Врачей в Москве обязали тестировать на коронавирус пациентов с симптомами ОРВИ

Врачей в Москве обязали тестировать на коронавирус пациентов с симптомами ОРВИФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Врачей в Москве обязали тестировать на коронавирус пациентов с симптомами ОРВИ. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире Первого канала. Ее слова приводит РИА Новости.

«Все случаи ОРВИ, вне зависимости от их тяжести, рассматриваются как подозрение на коронавирусную инфекцию. Это требует от нас совершенно другой организации работы поликлиник. Тест на коронавирус обязаны сделать всем пациентам с симптомами ОРВИ», — рассказала Ракова.

Также она добавила, что такие пациенты обязательно должны находиться под динамическим медицинским наблюдением.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что большая часть тяжелых случаев коронавирусной инфекции и две трети смертей из-за нее становятся следствием самолечения. Мэр подчеркнул, что тем, кто лечится от коронавируса дома, нужно применять исключительно те лекарства, которые назначены врачом.

На 23 апреля в Москве зафиксировано 1959 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в столице зарегистрированы 33 940 инфицированных.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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