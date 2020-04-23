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Все дома престарелых в России предложили закрыть на карантин

Все дома престарелых в России предложили закрыть на карантинФото: Артем Геодакян / ТАСС

В России предложили закрыть на карантин все дома престарелых и психоневрологические интернаты из-за распространения корнавируса. Об этом заявили в Минтруде, передает ТАСС в четверг, 23 апреля.

По состоянию на 23 апреля, всего в России заразились коронавирусом 62 773 человека. Больше всего заразившихся — в Москве. Там зафиксировано 33 940 случаев заражения коронавирусом.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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