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Все тело в синяках: в Днепре при загадочных обстоятельствах умер двухлетний мальчик

Все тело в синяках: в Днепре при загадочных обстоятельствах умер двухлетний мальчик

В Днепре умер двухлетний мальчик, вероятно, зверски избитый собственной матерью. Напомним, на Харьковщине посадили за решетку родителей, которые истязали и убили свою трехлетнюю дочь.

Бригада скорой помощи, приехавшая на вызов в поселок Слобожанский на окраине Днепра, обнаружила бездыханное тело 2-летнего ребенка. У него были сильные травмы по всему телу — огромная гематома на лобной части, кровотечение из носа и синяки по всему телу. По предварительным данным, ребенок умер более 8 часов назад, пишет «Днепр Оперативный».

Мать сообщила, что сын сильно ударился головой об батарею вечером, 22 апреля. По словам соседей, семья неблагонадежная. Скорее всего, ребенок был жестоко избит. Причину смерти маленького мальчика выясняют правоохранители.

Ранее «ФАКТЫ» писали об опекунше из Днепра, которая регулярно издевалась над детьми и сажала их на цепь. Шокирующий случай произошел недавно в реабилитационном центре в Полтаве, где 17-летний воспитанник едва не убил 7-летнего ребенка.

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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