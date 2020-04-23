Выставка "Я, Энди Уорхол" в Москве перенесена на более поздний срок

Лидия Мартынова

Выставка "Я, Энди Уорхол" переносится на более поздний срок в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сообщает пресс-служба организаторов выставки.

"Точные даты будут названы позже. Выставка, посвященная творчеству американского художника, должна была открыться 24 апреля 2020 года в Выставочном зале Союза Художников России в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу", - сказано в сообщении.

Отмечается, что концепция и состав экспозиции останутся неизменными: на выставке будут представлены более 170 работ пионера поп-арта - картин на холсте, рисунков и серийных работ, среди которых "Мэрилин", "Банки с супом Кэмпбелл" и "Мао", а также "Цветы", "Камуфляж", "Дамы и господа", "Ковбои и индейцы", "Вымирающие виды", "Десять портретов евреев ХХ века" и другие.

На выставке будет работать кинозал, где все желающие смогут увидеть видеоработы Уорхола и документальные фильмы о художнике. Отдельный зал экспозиции будет посвящен сотрудничеству Уорхола с лейблами и музыкальными группами, такими как The Rolling Stones, The Velvet Underground и многими другими.

© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи"Цветы" Энди Уорхол1 из 3"Цветы" Энди Уорхол© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи "Вымирающие виды" Энди Уорхол2 из 3"Вымирающие виды" Энди Уорхол© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи © предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи"Банки с супом Кэмпбелл" Энди Уорхол3 из 3"Банки с супом Кэмпбелл" Энди Уорхол© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи1 из 3"Цветы" Энди Уорхол© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи2 из 3"Вымирающие виды" Энди Уорхол© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи 3 из 3"Банки с супом Кэмпбелл" Энди Уорхол© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи

Кроме того, в состав экспозиции войдет воссозданная "Серебряная Фабрика" - арт-студия Уорхола в Нью-Йорке, активно действовавшая с 1962 года. Посетители смогут познакомиться с одной из самых популярных инсталляций Уорхола, ставшей символом поп-арта, - "Серебряными облаками".

"Помимо произведений самого Уорхола, посетителям будут показаны работы известных фотографов из близкого окружения художника, среди которых Фред W Макдарра, Джерард Маланга и Кристофер Макос. И, конечно, будут представлены десятки различных экспонатов, демонстрирующих творческий путь Уорхола – например, подборка модных нью-йоркских журналов, в которых художник работал в качестве иллюстратора в 1950-х годах, а также большая коллекция оригиналов журнала Interview, основателем американской версии которого в 1969 году стал Уорхол", - добавили организаторы.