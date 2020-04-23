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Вывозной рейс Сеул-Владивосток перенесли

Вывозной рейс Сеул-Владивосток перенесли
Вывозной рейс Сеул-Владивосток предварительно перенесен с 24 на 25 апреля, следует из сообщения в Telegram-канале Минкомсвязи.

Ранее Росавиация сообщала, что этот рейс предварительно запланирован на 24 апреля.

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: Вылет рейса № SHU5451 Сеул – Владивосток запланирован на 25 апреля 2020 в 13.00 (местное время). Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Приморском крае", - говорится в сообщении.


стопкоронавирус.рф.
# Россия
По материалам: ria.ru

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