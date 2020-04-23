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Звезда «Голоса улиц» задержан за оружие и наркотики

Звезда «Голоса улиц» задержан за оружие и наркотикиДжейсон МитчеллФото: Globallookpress.com

Американский актер Джейсон Митчелл, наиболее известный по роли рэпера Eazy-E в байопике группы N.W.A «Голос улиц», задержан по обвинению за незаконное хранение наркотиков и оружия. Об этом сообщает TMZ.

Артиста задержали в штате Миссисипи, он находится в тюрьме округа Харрисон. Полиция обвинила его в хранении наркотических веществ с целью распространения.

33-летний Джейсон Митчелл также снялся в таких фильмах, как «Поля», «Конг: Остров черепа», «Город порока», «Глаза дракона», «Детройт», «Ферма "Мадбаунд"» и «Горе-творец», а также в сериале «Электрические сны Филипа К. Дика».

В январе сообщалось, что рэпер Trick Daddy на автомобиле Range Rover протаранил несколько дорожных знаков и проехал на красный свет. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили артиста спящим за рулем. Позднее у него в личных вещах нашли кокаин.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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