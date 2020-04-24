Администрацию президента Абхазии возглавил Алхас Квициниа

Алексей Вольцев

Президент Абхазии Аслан Бжания подписал 24 апреля указ о назначении на должность руководителя администрации президента Алхаса Квициниа.

ИА Newstes сообщало, что Алхас Квициниа заменил на выборах президента 2019 года Аслана Бжания, который выбыл из гонки из-за того, что попал в больницу. Предполагается, что он был преднамеренно отравлен.

Квициниа вышел во второй тур вместе с действующим тогда президентом Раулем Хаджимба. По итогам второго тура выборов президента Абхазии, состоявшегося 8 сентября, победу одержал Рауль Хаджимба, он набрал 47,39% голосов, Алхас Квициниа — 46,17% голосов.

Квициниа оспорил законность итогов выборов, однако Верховный суд Абхазии признал решение ЦИК верным и Хаджимба 9 октября вступил в должность президента.

9 января в Сухуме начались протесты с требованием отставки Хаджимба.10 января кассационная коллегия Верховного суда признал предыдущие решения суда и ЦИКа незаконными и принял решение о назначении повторных выборов.

В повторных выборах победу одержал восстановившийся после лечения Аслан Бжания. Он вступил в должность 23 апреля.