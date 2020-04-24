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Адмирал-подводник посоветовал писать письма родным во время самоизоляции

Адмирал-подводник посоветовал писать письма родным во время самоизоляции
Россиянам в условиях самоизоляции можно вспомнить такое замечательное занятие, как написание писем родным, близким и любимым, заявил РИА Новости в пятницу начальник главного штаба ВМФ РФ (1998 - 2005 гг) адмирал-подводник Виктор Кравченко.

"Могу посоветовать писать письма своим друзьям, родным, близким и любимым людям. Это отвлекает от сегодняшней не радостной действительности, тренирует моторику, заставляет вспомнить грамматику, орфографию и пунктуацию. И самое главное - дорогие вам люди получат неожиданный и давно забытый в наши дни приятный подарок-сюрприз", - сказал Кравченко.

# Россия
По материалам: ria.ru

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