Адмирал-подводник посоветовал писать письма родным во время самоизоляции

Анастасия Иванова

Россиянам в условиях самоизоляции можно вспомнить такое замечательное занятие, как написание писем родным, близким и любимым, заявил РИА Новости в пятницу начальник главного штаба ВМФ РФ (1998 - 2005 гг) адмирал-подводник Виктор Кравченко.

"Могу посоветовать писать письма своим друзьям, родным, близким и любимым людям. Это отвлекает от сегодняшней не радостной действительности, тренирует моторику, заставляет вспомнить грамматику, орфографию и пунктуацию. И самое главное - дорогие вам люди получат неожиданный и давно забытый в наши дни приятный подарок-сюрприз", - сказал Кравченко.